La Juve Under 23 è uscita con le ossa rotte dalla sfida di ieri sera contro il Pontedera. Non solo per la sconfitta - la seconda consecutiva - ma soprattutto per la pessima prestazione mostrata in campo. La squadra di Zauli, però, dovrà presto tornare in carreggiata perché mercoledì torna il campionato e di fronte si troverà il Renate capolista. A fischiare l'inizio del match sarà il signor Mario Vigile della sezione di Cosenza, coadiuvato da Severino e Carrelli di Campobasso. Il quarto uomo sarà Giuseppe Emanuele Repace.