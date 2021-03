Nel corso della partita di ieri tra Grosseto e Juve Under 23 il calciatore della squadra di casa Filippo Moscati ha lasciato il campo in ambulanza. Questo il comunicato del Grosseto sulle sue condizioni: "Durante la partita di ieri del Grosseto contro la Juventus U23, in uno scontri di gioco, Filippo Moscati ha subito la frattura plurima dello zigomo e della mascella. Questo è quello che è venuto fuori ieri sera dopo la tac e gli accertamenti fatti all’ospedale di Grosseto. Questa mattina, invece, sarà sottoposto a Firenze a un controllo specialistico da parte del chirurgo".