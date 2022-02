Sarà Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno ad arbitrare il match infrasettimanale tra Juventus Under 23 e Piacenza, in programma giovedì 17 febbraio alle 18.00 e valido per la 27^ giornata di campionato di Serie C. Come reso noto dall'AIA, la direttrice di gara sarà coadiuvata dai due assistenti Marco Carrelli di Campobasso e Massimiliano Bonomo di Milano, mentre il quarto uomo sarà Lorenzo Vacca di Saronno. I bianconeri di mister Zauli, come si ricorderà, sono reduci dalla bella vittoria casalinga contro il Mantova, un secco 3-0 firmato da un gol di Brighenti e da una doppietta di Compagnon.