Nicolò Fagioli è uno dei talenti più promettenti dell'ultimo decennio di settore giovanile Juve. Da fantasista sta studiando per illuminare in mezzo al campo, come l'allenatore della prima squadra Andrea Pirlo. Ma per adesso deve farsi le ossa nel duro calcio della Serie C nella Juventus Under 23 agli ordini di Lamberto Zauli. La squadra viene da due sconfitte di fila, contro Alessandria e Pontedera,con un messaggio di speranza: "Torneremo presto così".