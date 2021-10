La Juventus Under 23 in questa settimana andrà a disputare la 10^ e l'11^ giornata di Serie C Girone A.Insomma, due sfide fondamentali per riacquisire risultati, fiducia e possibilità di buon piazzamento playoff. Il match contro la Pro Sesto andrà in scena domenica alle 14:30, mentre tre giorni dopo, mercoledì 27 ottobre, sarà la volta di Piacenza-Juve Under 23 in serale, alle 20:30. La formazione di Zauli è attualmente nona in classifica, con 13 punti frutto di 4 vittorie, un pareggio e 4 sconfitte.