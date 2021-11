323 giorni dopo … pic.twitter.com/4VDN9pkAAo — Hans Nicolussi Caviglia (@Hans14Nicolussi) November 3, 2021

Quasi un anno di distanza dai campi, per un bruttissimo infortunio al ginocchio. La lunga riabilitazione, l'appuntamento fisso al JMedical, la mancata esperienza in Serie A, con la maglia del Parma. Ora è tutto alle spalle, per Hans Nicolussi Caviglia che, rientrato oggi in campo con la Juve Under 23, ha trovato anche la via del gol. 323 giorni dopo quel maledetto infortunio, come ci tiene a ricordare lo stesso centrocampista, attraverso i suoi canali social.