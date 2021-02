La Juventus Under 23 sta scendendo in campo allo stadio Moccagatta di Alessandria per affrontare la Lucchese, ultima nella classifica del girone A di Serie C. Il club bianconero ha postato su Twitter una foto della.... Ci sarà tra loro un futuro campione juventino? Se sì o no, ancora ci interessa poco: l'importante è il loro divertimento e il loro sogno calcistico.