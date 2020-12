Domenica alle 15 la Juventus Under 23 scenderà in campo contro l'Alessandria in un derby piemontese che promette spettacolo. I bianconeri sono intenzionati a dare continuità alla striscia positiva e dare la caccia alle prime posizioni di classifica. Stesso discorso vale per i Grigi che si trovano a soli due punti di distanza dai bianconeri e vorranno fare il colpaccio per superare la squadra di Zauli. A fischiare l'inizio del match sarà l'arbitro Marco Cascone della sezione di Nocera Inferiore, coadiuvato da Dario Gregorio e Giovanni Mittica di Bari. Il quarto uomo sarà Enrico Maggio di Lodi.