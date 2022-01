Domenica pomeriggio la Juventus Under 23 torna in campo, dopo la lunga sosta alla quale il campionato di Serie c si è dovuto sottoporre, visti i troppi casi di contagi. Di fronte la Pro Vercelli, che giocherà in casa. A fischiare l'inizio del match, il signor Andrea Zanotti della sezione di Rimini, coadiuvato da ​Vincenzo Pedone di Reggio Calabria e ​Ciro Di Maio di Molfetta; ​Fabrizio Carsenzuola di Legnano il Quarto Ufficiale.