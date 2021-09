Manca poco meno di un'ora al ritorno in campo della Juventus Under 23, che affronta la Pro Vercelli nella terza giornata di campionato, per i bianconeri. La squadra di Zauli è reduce da una vittoria in Coppa Italia contro la Feralpisalò, partita nella quale Matias Soulé è stato ancora una volta protagonista. L'argentino partirà da titolare anche questo pomeriggio. Ecco l'11 scelto dal tecnico bianconero:Juventus (4-3-3): Israel; Leo, de Winter, Stramaccioni, Anzolin; Miretti, Leone, Sersanti; Soulè, Cudrig, Akè. A disp. Garofani, Raina, Riccio, Barbieri, Compagnon, Zuelli, Palumbo, Sekulov, Da Graca, Brighenti, Pecorino.