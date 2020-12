La Juventus Under 23 ha conquistato domenica un'importante vittoria per 3-1 contro la Pro Patria che ha permesso ai bianconeri di attestarsi nelle posizioni alte della classifica di Lega Pro. Tra le note negative, però, c'è stata l'espulsione al 70' di Alessandro Di Pardo che ha peccato di ingenuità e lasciato la squadra in dieci, lasciando in bilico un match virtualmente chiuso nel primo tempo. Il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo spiega la situazione: il terzino bianconero ha colpito un avversario al torace, motivo per cui è stato espulso e gli sono state comminate due giornate di squalifica: salterà le sfide contro Alessandria e Pontedera.