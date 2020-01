Your browser does not support iframes.

Nonostante i due gol subiti Timothy Nocchi è risultato uno dei migliori in campo nel match disputato ieri sera dalla Juventus Under 23 contro il Novara (Serie C girone A). Il portiere classe 1990, fino ad ora davvero poco impiegato da mister Pecchia - il titolare è Leonardo Loria -, ha compiuto alcuni interventi di rilievo pur cadendo sotto i colpi di Collodel e Pablo Gonzales (2-2 il risultato finale ad Alessandria). La sua buona prestazione è stata sottolineata anche dalla fidanzata Giulia Manetti in una Instagram story subito dopo la partita: I due, entrambi toscani, fanno coppia fissa dal 2012.



