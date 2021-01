Nonostante una buona prestazione, offerta con una squadra in emergenza a causa dei numerosissimi indisponibili, la Juve Under 23 non è riuscita ad andare oltre l'1 a 1 contro il Piacenza. I bianconeri sono stati costretti a rincorrere e pareggiare il risultato con Mosti. A fare gol per il vantaggio degli ospiti è stato il neo acquisto De Respinis. L'attaccante si è trasferito da pochi giorni e arriva dalla Pro Sesto con cui segnò alla prima di campionato sempre alla Juve Under 23. In quel caso, però, la squadra di Zauli riuscì ad avere la meglio per 2 a 1.