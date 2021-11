Alessandroverso l'addio al. Il difensore classe 1999, di proprietà dellae già in forza alla squadra bianconera Under 23, sembra infatti vicino a un nuovo trasferimento, dopo essere finito ai margini della squadra calabrese superato nelle gerarchie dai successivi nuovi acquisti della società, che lo aveva ingaggiato in prestito lo scorso agosto. Secondo quanto riferito da Tuttopotenza.com, il giocatore piace molto al, che sta monitorando gli sviluppi della situazione con il Cosenza per tentare un eventuale affondo nella prossima sessione di mercato.