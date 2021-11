Un ex bianconero a un passo dall'esonero. Secondo quanto riportato da leccochannelnews.it, Mauroè destinato a lasciare presto la panchina del, che ieri ha perso 3-0 in casa del Trento e nelle ultime sette giornate di campionato ha guadagnato solo due punti. Soltanto il 5 novembre scorso il tecnico aveva ritrovato sul campo la, che aveva allenato alla prima stagione in Serie C, rimediando una sconfitta per 1-0 firmata da un gol di. Domenica l'ennesima batosta, che con tutta probabilità metterà fine alla sua esperienza professionale sulle rive del Lario.