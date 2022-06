Con l'ufficializzazione di Massimo Brambilla come nuovo tecnico della Juventus Under 23, il club, di comune accordo con l'allenatore, lavora per definire la rosa per la prossima stagione. Tra mercato e conferme, chi troverà spazio nella stagione 2022/2023 è Mattia Compagnon.



L'esterno offensivo, nelle ultime settimane, è stato corteggiato da diversi club di Serie B. Non stupisce: nell'ultimo anno, per lui, 30 presenze 9 gol e 1 assist in tutte le competizioni con la maglia della Juventus Under 23, e un ruolo da protagonista, soprattutto nella seconda parte di stagione. Prestazioni che gli sono valse la fiducia del club; respinte, quindi, le avances delle squadre di cadetteria.