Mercoledì 7 aprile - fischio d'inizio alle 15 - la Juventus Under 23 torna in campo e lo fa in trasferta, contro la Pistoiese. La squadra di Zauli ha assolutamente bisogno di una vittoria, dopo tre sconfitte consecutive, per il morale e per continuare a lottare per la zona playoff. Arbitro della gara sarà il signor Tommaso Zamagni della sezione di Cesena, coadiuvato da Paolo Laudato di Taranto e Giuseppe Centrone di Molfetta.