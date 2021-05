Torna in campo oggi la Juventus Under 23 per sfidare la Pro Vercelli nel secondo turno dei playoff di Serie C. Un passaggio importante per continuare a coltivare il sogno promozione in Serie B. A fischiare l'inizio del match, in programma alle 17:30, sarà il signor ​Francesco Carrione della sezione di Castellammare di Stabia, coadiuvato da ​Mattia Politi della sezione di Lecce e ​Riccardo Pintaudi della sezione di Pesaro; ​Marco Monaldi della sezione di Macerata il quarto assistente.