Sarà Dario Di Francesco della sezione di Ostia Lido a dirigere il match di campionato tra Juve Under 23 e Pro Sesto, in programma domenica pomeriggio alle 14.30 e valido per la 30^ giornata di Serie C. L'arbitro sarà coadiuvato dai due assistenti Andrea Zezza di Ostia Lido e Nicola Morea di Molfetta. Il quarto ufficiale sarà invece Stefania Menicucci di Lanciano. L'obiettivo della squadra di mister Zauli è quello di tornare alla vittoria dopo il pareggio della scorsa settimana (1-1 il risultato finale contro l'Albinoleffe).