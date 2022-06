Intervenuto ai microfoni de Il Resto del Carlino, il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha parlato della prossima stagione di Serie C, fornendo qualche notizia sul calendario che riguarderà anche la Juve Under 23. Ecco le sue dichiarazioni: "La stagione partirà domenica 28 agosto e proseguirà anche durante i Mondiali. Per il format non sono previste novità, visto poi il grande successo che stanno avendo i playoff. Basti pensare ai 35mila spettatori di Palermo o i 13mila previsti domenica a Padova per l’andata della finale. Dobbiamo riflettere sul fatto che alcune partite che in campionato hanno avuto poche migliaia di spettatori poi nei playoff li hanno moltiplicati".