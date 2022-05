Intervenuto ai microfoni de Il Giorno - Monza Brianza, l'allenatore del Renate Roberto Cevoli ha parlato della doppia sfida di domenica e giovedì contro la Juve Under 23 di Lamberto Zauli (nella foto), valida per il primo turno nazionale dei playoff di Serie C. Ecco le sue dichiarazioni: "A questo punto un'avversaria vale l'altra. Con le tre seconde che entreranno in gioco il prossimo giro, siamo rimaste in lizza in 13 per un posto in B. Qui ci sono le più forti. Non avevo una preferita o una che temessi particolarmente. I bianconeri erano già forti all'inizio e adesso lo sono ancora di più. Primo perché sono ben allenati e poi perché, com'è nelle corde di una squadra giovane con tanti elementi di alta qualità, il gruppo è cresciuto nel tempo aggiungendo ulteriore consapevolezza nei propri mezzi".