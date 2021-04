La Juventus Under 23 è reduce da un momento di forma non particolarmente brillante. La squadra guidata da Zauli ha raccolto solo 2 punti nelle ultime 5 partite e, adesso, la lotta per la zona playoff diventa sempre più dura. Accedere agli spareggi per la promozione in Serie B è l'obiettivo della squadra, ma bisognerà dare continuità, a partire dalla gara di domenica sera contro il Renate. Sul proprio sito ufficiale, la Juventus ha pubblicato le immagini dell'ultimo allenamento dell'under 23 e tra queste si vede Filippo Ranocchia allenarsi con il gruppo, di recente non disponibile per un problema muscolare. Nelle immagini, si scorgono anche Cerri e Iling-Junior della Juve Primavera.