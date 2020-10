Una Juventus Under 23 falcidiata dal coronavirus ha perso stasera la sua prima partita nel campionato di Serie C Girone A 2020-2021: ko per 1-0 nella trasferta contro la Pro Vercelli, la squadra non era allenata da Lamberto Zauli, positivo anch'egli al Covid-19, ma dal suo vice Mirko Conte. Ecco le parole di Conte dopo la sconfitta: "Quando esci da una partita con un po’ di rammarico significa che alla fine hai fatto bene. Avevamo in campo tantissimi giovani e, considerando che giocavamo contro una squadra forte, bisogna fargli i complimenti per l’atteggiamento avuto. Si è vista la differenza di esperienza e nell’arco dei 90 minuti questo aspetto incide, però siamo rimasti in partita fino alla fine, a dimostrazione che i ragazzi in questa categoria possono starci tranquillamente. Per i nostri giovani questa è esperienza e per noi è un motivo d’orgoglio sia in relazione alla partita di oggi che pensando al futuro. I ragazzi hanno dimostrato personalità".