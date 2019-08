Grigoris Kastanos è stato tra i migliori nella scorsa stagione della Juventus Under 23, che però ha deluso le attese, chiudendo fuori dai playoff. Il centrocampista, che nel finale di stagione ha esordito anche con la prima squadra di Massimiliano Allegri, potrebbe però presto lasciare Torino. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il Pescara lo avrebbe richiesto in prestito per la prossima stagione e l'affare sarebbe già ben avviato. Si attendono sviluppi nelle prossime ore.