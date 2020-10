Il portiere dell’Under 23 Franco Israel ha parlato ai microfoni di Juventus TV, soffermandosi sulla vittoria contro la Pro Sesto e sulla sua carriera: “Era una partita molto importante, la prima di campionato. Per fortuna l’abbiamo vinta e abbiamo portato i tre punti a casa”.



SULLA PARTITA - “L’inizio è stato un po’ difficile per l’errore che ho fatto. Per fortuna ho saputo reagire, ho cercato di lasciare quell’errore indietro e ho saputo reagire”.



SU ZAULI – “Con il mister ci conosciamo bene, abbiamo lavorato l’anno scorso insieme, ho un bel rapporto con lui, mi aiuta e credo che abbia fiducia in me”



RISPETTO ALL’UNDER 19 – “Ci sono delle differenze, soprattutto a livello fisico e a livello di velocità di gioco. Magari a volte non si gioca tanto, è un gioco più verticale”.



SULLA SUA CRESCITA – “Sono cresciuto tanto a livello tecnico, la tecnica del portiere in Italia è diversa rispetto all’Uruguay. E poi di personalità, quando sono arriva qua due stagioni fa non ho giocato tanto, però è stato un periodo di adattamento, mi sono allenato tanto per farmi trovare pronto per quando sarebbe arrivato il mio momento”.