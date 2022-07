Francoapproda allo. Il portiere uruguaiano della, come già raccontato nelle scorse settimane, ha raggiunto un accordo con il club portoghese, per conto del quale oggi svolgerà le visite mediche per poi iniziare la sua nuova avventura calcistica. L'operazione è stata chiusa su una base di 650.000 euro, con il 40% della rivendita a favore dei bianconeri. L'ufficialità del trasferimento potrebbe arrivare a breve.