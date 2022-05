Le parole di Simonesu Instagram:"Sono arrivato a gennaio eppure mi sembra di essere stato con voi diversi anni..Nell’ultimo mese si è acceso un qualcosa di ancora più grande che una semplice squadra e spero che si possa portare avanti anche il prossimo anno per cercare di raggiungere un oBBiettivo che tutti sogniamo!Sono orgoglioso di far parte di questa famigliaSee you next year".