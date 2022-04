Domenica pomeriggio alle 17:30 la Juventus Under 23 affronterà il primo turno dei playoff di Serie C, in casa contro il Piacenza. Secondo quanto riporta Sport Piacenza, i tifosi biancorossi attesi al Moccagatta di Alessandria sarebbero circa 300. Clima incandescente, quindi, per la corsa alla Serie B.