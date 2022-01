5









Brutte notizie da Alessandria, dove si sta giocando la partita tra Juventus Under 23 e Feralpisalò. Al 39', infatti, Zauli è stato costretto ad operare il primo cambio. Dopo la battuta di un calcio d'angolo, confusione in area, contatti e De Winter che rimane a terra. Dopo poco, dai gesti dei compagni e dello staff medico, appare chiaro che il calciatore è costretto a lasciare il terreno. De Winter ha percorso lo spazio di campo che lo divideva dagli spogliatoi reggendosi un braccio: dalle prime immagini, per il difensore centrale sembra trattarsi di un problema alla spalla.