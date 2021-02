La Juventus Under 23 è uscita con le ossa rotte dal confronto con la capolista del girone, il Como. I lombardi hanno dominato i bianconeri in lungo e in largo e alla fine sono usciti vittoriosi con il risultato di 3 a 0. Ad aumentare i grattacapi, per mister Zauli, si aggiunge l'infortunio di uno dei nuovi arrivati: Dabo. Il francese, entrato in campo a inizio secondo tempo, è stato costretto a uscire al 70' dopo aver rimediato una botta. Secondo quanto emerso dalle immagini, dovrebbe trattarsi di un trauma contusivo: maggiori dettagli saranno disponibili dopo gli accertamenti medici.