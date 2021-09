#Under23 | Aperta la vendita per #JuveTriestina, in programma per mercoledì alle ore 16.30.



Acquista qui il tuo biglietto https://t.co/VHXK7qFlXU#ForzaJuve pic.twitter.com/yDyBOFbHFo — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) September 20, 2021

Dopodomani pomeriggio la Juventus Under 23 recupera la 2^ giornata di Serie C Girone A, contro un club storico come la Triestina. La squadra di Zauli è chiamata a riscattare la sconfitta patita per mano della Pro Vercelli nell'ultimo turno di campionato.