Dal sito ufficiale della Juventus: "Sono 2, invece, i giovani bianconeri convocati dalle rispettive Nazionali.



Hamza Rafia farà parte del gruppo della Nazionale maggiore tunisina che affronterà due match valevoli per le ultime due giornate del girone di qualificazione in vista dell’African Nations Cup del 2021. La Tunisia scenderà in campo giovedì 25 marzo, alle ore 20.00, contro la Libia e domenica 28 marzo, alle ore 15.00, contro la Guinea Equatoriale.



Radu Dragusin, invece, prenderà parte anche lui all’Europeo Under 21 con la sua Romania che giocherà le sue prime tre partite in terra ungherese e affronterà in sequenza l’Olanda (24 marzo - ore 21.00), l’Ungheria stessa (27 marzo - ore 18.00) e per finire la Germania (30 marzo - ore 18.00)."