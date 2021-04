1 punto in quattro partite: 3 sconfitte consecutive e 1 pareggio arrivato questo pomeriggio sul campo della Pistoiese, squadra relegata nei bassifondi della classifica e molto vicina alla retrocessione diretta. La Juve Under 23 è in piena crisi di risultati e non riesce a uscirne. La squadra di Zauli, da inizio campionato, è sempre stata in zona playoff, obiettivo conclamato della stagione. Ora i giovani bianconeri si trovano in ottava posizione e la Pergolettese, prima delle escluse dai playoff, è a soli 4 punti di distanza, ma con una partita in più. Il margine c'è, ma la Juve Under 23 ha bisogno di ritrovare continuità e mettere punti da parte per raggiungere l'obiettivo.