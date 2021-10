Intervenuto ai microfoni di JTV, il tecnico dellaLambertoha parlato della prossima avversaria della sua squadra, il, attuale capolista del girone A di Serie C con 24 punti. "Si tratta di una formazione costruita per i vertici, fatta di giocatori esperti e molto fisici", le sue dichiarazioni alla vigilia della partita, in programma domenica alle 14.30. "Come si affronta questa gara? Veniamo da un buon periodo, abbiamo voglia di stupire, cercare di metterli in difficoltà e andare lì a vincere. Serve esperienza, la gestione della partita fa la differenza, non prendere gol è importante, bisogna aspettare il momento giusto".Curiosamente, i ragazzi di Zauli ritroveranno poi il Sudtirol già mercoledì, negli ottavi didi Serie C. "E' strano, ma siamo proiettati alla partita di domenica. Le parole disull'Under 23? Alla Juve ti gratificano sotto tutti i punti di vista, il progetto cresce sempre di più, visto che tanti giocatori stanno avendo riconoscimenti anche all'estero, ed era quello che il presidente aveva in testa. Cercheremo di portare il progetto Under 23 sempre avanti".