Francesco Ghirelli, numero 1 della Lega Pro ha parlato a Vera Tv delle prospettive di ripartenza della stagione che includono anche la Juve Under 23 di Fabio Pecchia. ''​Quando mi diranno che si potrà ricominciare, con il virus sconfitto o comunque attenuato, si potrà procedere. Il presidente Gravina ha detto giustamente che si ricomincerà quando lo dirà l'autorità sanitaria e che si finiscano i campionati, onde evitare contenziosi. Potremmo allinearci al campionato mondiale del Qatar, giocando un campionato solare. Gravina ha detto che il campionato 2020/2021, se si dovesse iniziare a gennaio, verrà concentrato introducendo le necessarie riforme. In Serie C c'è un problema di costi, dobbiamo valutare il protocollo sanitario. Di fronte ad un problema del genere ho l'obbligo di mettere sul tavolo anche la riforma della Serie C''.