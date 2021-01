La Juventus Under 23 si appresta ad affrontare un girone di ritorno difficile in Serie C, alle prese con un campionato atleticamente difficile e con rotazioni continue a causa non solo degli infortuni, ma anche delle aggregazioni alla prima squadra di alcuni dei migliori elementi. Per questo è importante lavorare continuamente sul mercato per portare rafforzamenti costanti, e per questo - come riporta Sky Sport - la Juve è vicina a chiudere per ​Abdoulaye Dabo in prestito con diritto di riscatto. Dabo è un'ala sinistra classe 2001 che milita nella 'squadra B' del Nantes, in Serie D francese.