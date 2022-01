Un esperto trequartista per la Juve Under 23. Secondo quanto riportato da Leccochannelnews, è ormai in dirittura d'arrivo la trattativa con il Lecco - squadra avversaria nel girone A di Serie C - per Simone Iocolano, ex Monza classe 1989 attualmente legato al club bluceleste fino al 2023. 51 le presenze, 15 i gol e 8 gli assist collezionati in una stagione e mezza sulle rive del Lario da parte del giocatore, già seguito in estate dai bianconeri che ora sono tornati all'assalto con un'offerta concreta, approfittando della scelta della proprietà del Lecco di ridurre il peso economico della rosa puntando sui giovani. Un rinforzo di esperienza, insomma, per mister Zauli, la cui attuale formazione ha un'età media di 21,2 anni: gli unici "fuori quota", al momento, sono Poli (32) e Brighenti (34).