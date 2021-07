Lalunedì taglierà i nastri di partenza della stagione 2021/2022, con il primo ritrovo dell'anno, sempre sotto la guida vigile di mister Lamberto, fresco di rinnovo. Per la prossima stagione, l'obiettivo è quello di svecchiare ulteriormente la squadra, lasciando partire alcuni fuori quota e inserendo dei giovani della Primavera. Tra i partenti, come riporta Tuttosport, dovrebbero esserci Erasmo, rientrato dal prestito alla Juve Stabia e seguito dall'Ascoli, Ferdinando, che piace la Taranto, e Alessandro, ora in ritiro con la squadra di Allegri e vicino all'accordo con il Vicenza.