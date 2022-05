Il tecnico del Renate Roberto Cevoli ha parlato in conferenza stampa dopo la partita di andata dei playoff di Serie C contro la Juve U23 di mister Zauli, nella foto (1-1 il risultato finale, in attesa della sfida decisiva di ritorno prevista giovedì). Ecco le sue dichiarazioni: "Sono contento, secondo me abbiamo fatto un’ottima gara. Oltre al gol abbiamo avuto 4-5 situazioni in cui avremmo potuto raddoppiare, abbastanza limpide e pericolose, con il portiere bianconero che ha fatto 2-3 parate importanti. Soprattutto nel secondo tempo abbiamo fatto una buona partita, mentre nel primo siamo stati troppo timorosi. Abbiamo affrontato una squadra molto forte, è vero che è giovane ed inesperta, ma ha giocatori importanti che nei prossimi anni vedremo in altre categorie. Sono molto contento dei miei ragazzi, ora dovremo prepararci per il ritorno che sarà un’altra battaglia". L'allenatore ha poi aggiunto: "Non bisogna speculare sul risultato, sarebbe un grosso errore. Dobbiamo fare la partita che andremo a preparare con serenità e coraggio, cercando di chiuderla il prima possibile. Se speculiamo sul risultato, è la volta che prendiamo la fregatura, capita molto spesso. Ma ho avuto risposte importanti e sono sereno per giovedì".