Arrivato a gennaio dalalla, ​Abdoulayeci ha messo un po' ad ambientarsi al calcio italiano e, in particolare, al calcio della terza divisione italiana. Nell'ultima parte di stagione, però, il calciatore francese ha dimostrato, sempre di più, di avere le caratteristiche per fare bene e, magari in futuro, ritagliarsi un posto in prima squadra. Con questo obiettivo, Dabo è già al lavoro per la prossima stagione, come dimostra un video pubblicato su Instagram: "La fortuna a volte aiuta, il lavoro sempre"