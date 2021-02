La Juventus Under 23 di Lamberto Zauli scenderà in campo domenica pomeriggio alle 15 per sfidare la Lucchese, fanalino di coda del girone A di Serie C. Una buona opportunità per i bianconeri di risollevarsi dopo la sconfitta sfortunata subita contro la Pro Vercelli, arrivata più da episodi che da una prestazione che, tutto sommato, ha convinto. A fischiare l'inizio del match sarà il signor ​Sajmir Kumara della sezione di Verona, coadiuvato dagli assistenti Caso di Nocera Inferiore e Montagnani di Salerno. Sicurello di Seregno sarà il quarto uomo.