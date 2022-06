Dopo l’ottima annata appena terminata, il settore giovanile della Juventus cambia, senza cambiare. Sì, perché è probabile che ci saranno nomi nuovi a guidare Under 23 e Primavera, ma non muterà l’obiettivo: valorizzazione e crescita dei talenti, in ottica Prima squadra.



In uscita Lamberto Zauli, che nella prossima stagione non guiderà più l’Under 23. Infatti, sarebbe vicino, vicinissimo, l’accordo con il Sudtirol, la cui ufficialità potrebbe arrivare già a inizio della prossima settimana, come hanno raccontato alcuni media vicini alle vicende del club tirolese. Accordo che creerebbe un ponte con la società neopromossa, con alcuni giovani talenti bianconeri pronti ad un’esperienza in Serie B, tra questi Matteo Anzolin.



Chi prenderà il posto di Zauli? Probabile la promozione di Andrea Bonatti dall’Under 19, che si è messo in mostra nei due anni precedenti, tanto attirare su di sé anche l'interesse di alcuni club di Serie A. Dopo l’ottimo lavoro fatto nel biennio in Primavera, Bonatti ritroverebbe un nucleo composto dai calciatori classe 2002 e 2003 già allenati. In questo scenario, rimane in dubbio la posizione di Chibozo. Nel momento in cui la situazione allenatori sarà sbloccata, via libera al mercato, sia in entrata che in uscita. Alcune posizioni, infatti, saranno da ridefinire e rivalutare, segno di come l’addio di Zauli abbia cambiato in corsa i piani.



Per quel che riguarda la Primavera, se Bonatti dovesse salire in Under 23, ci sarebbe da definire la situazione panchina. Potrebbe muoversi la catena interna, con la promozione di Pedone dall’Under 17. Attenzione, però, all’ultimo corso della Figc per ricevere la licenza Uefa A. Nella lunga lista degli studenti, che dopo la promozione potrebbero allenare nel campionato Primavera, sono presenti Simone Padoin, già collaboratore di Allegri e più volte presente nelle tribune di Vinovo nell’ultimo periodo, e Marco Parolo, opinionista di Dazn che, ad aprile, ha vistato il centro sportivo della Continassa e, più tardi, si è seduto al fianco di Cherubini – nella tribuna dell’Ale & Ricky di Vinovo -, per assistere al match del campionato primavera tra Juventus e Pescara.