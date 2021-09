"Fortunatamente la botta in testa che ieri mi ha costretto ad uscire dal campo a fine primo tempo non è nulla di grave, i ricordi sono tornati e sto bene". A parlare è, che tramite un post sul suo profilo Instagram ha voluto rassicurare i tifosi sulle sue condizioni di salute dopo l'patito ieri pomeriggio durante la partita dellacontro la, che ha visto i giovani bianconeri vincere per 3 a 2 e guadagnarsi il pass per gli ottavi di finale di. "Grazie a chi si è preoccupato per me e a chi mi è stato vicino" ha concluso l'attaccante classe 2002. "Bella vittoria, continuiamo così!".