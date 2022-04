Dal sito ufficiale della Juventus:



"Domani la Juventus Under 23 scenderà in campo per il primo turno dei play-off legato ai singoli gironi.



L’appuntamento è fissato per le 17:30 al “Moccagatta” di Alessandria.



I bianconeri hanno chiuso all’ottavo posto in graduatoria, i biancorossi al nono. Inoltre, in caso di parità al termine dei due tempi regolamentari avrà accesso al turno successivo la squadra meglio posizionata in classifica al termine della regular season, oltre a giocarlo in casa questo primo turno in gara unica.



Ora andiamo a scoprire insieme i nostri avversari.



IL PIACENZA



In questa stagione Piacenza e Juve si sono già affrontate due volte in regular season: nel girone di andata, al “Garilli” la gara è terminata 1-1, ma al ritorno, ad Alessandria, i bianconeri si sono imposti con un netto 4-0.



La squadra allenata da Cristiano Scazzola ha chiuso la stagione al nono posto, a quota 50 punti frutto di 12 vittorie, 14 pareggi e 12 sconfitte, a quattro lunghezze di distacco proprio dal gruppo di Mister Lamberto Zauli.



Analizzando il cammino lontano dalle mura amiche dei biancorossi le vittorie sono 5, i pareggi sono 8 e 6 sono le sconfitte. Numeri che, oggettivamente, ci dicono che per il Piacenza non ci siano differenze troppo evidenti tra giocare in casa o in trasferta. Un ulteriore dato ci dice che le ultime due gare giocate lontano dal “Garilli” hanno visto gli emiliani vincere sul campo del Lecco e pareggiare su quello del Seregno.



Le due vittorie più nette del Piacenza sono state il 3-0 in casa sulla Pergolettese e lo 0-3 sul campo del Renate.



La sconfitta più pesante di questa stagione, invece, è arrivata proprio per mano dei bianconeri, al “Moccagatta”: 4-0 firmato da Riccio, Poli, Iocolano e Soulé".