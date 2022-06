Il Pescara sogna Hans Nicolussi Caviglia. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il club abruzzese ha messo nel mirino il centrocampista della Juve Under 23, legato ai bianconeri da un altro anno di contratto. Il play è valutato attorno al milione di euro, una cifra impossibile al momento per il Delfino che però potrebbe inserire nella trattativa qualche altro giovane come il difensore classe 2003 Davide Veroli. Intanto, comunque, il ds del Pescara lo ha messo in cima alla lista dei desideri, scrivendo ottime relazioni sul suo conto.