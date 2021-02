Quest'oggi la Juventus Under 23 ha conquistato un'importante vittoria - risultato di 3 a 0 -in chiave playoff contro l'Albinoleffe. Il campionato di Lega Pro si sta dimostrando equilibrato e continua a regalare grandi emozioni che, purtroppo, i tifosi non possono vivere allo stadio. Per sopperire a questa mancanza, allo stadio di Gorgonzola oggi ha fatto il suo esordio "Pierino", un robot che ha sventolato la bandiera dell'Albinoleffe nel corso di tutto il match. L'iniziativa è stata studiata dal club in collaborazione con uno degli sponsor.