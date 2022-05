Martedì sera per continuare a sognare. La Juventus Under 23 scenderà in campo al Moccagatta di Alessandria per affrontare il Padova nella gara d'andata dei quarti di finale della fase nazionale dei playoff di Serie C. Un percorso incredibile per i giovani bianconeri e, adesso, tutto il mondo Juve si stringe intorno a loro. Attraverso i canali social, l'invito a riempire l'impianto alessandrino arriva da due calciatrici della Juve Women, Caruso e Boattin.