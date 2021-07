Dal sito ufficiale del, nuova squadra di Riccardo"Club Deportivo Mirandés e Juventus Football Club hanno raggiunto un accordo per il prestito del difensore italiano, Riccardo Capellini, per la stagione 2021/22 di LaLiga Smartbank con la squadra di Rojillo.Riccardo Capellini (Cremona, 2000) è un difensore centrale di 1,85 m, intuitivo e veloce nell'anticipo, con potere decisionale in fase difensiva e una formidabile uscita di palla, condizione che gli permette come perno difensivo. Un giovane calciatore in piena progressione che, dopo le stagioni maturate a Torino, fa il passo al calcio spagnolo con la Miranda de Ebro.Nella sua ultima stagione, Capellini ha giocato un totale di 2.091 minuti con la Juventus U23 in Serie C italiana, è stato uno dei pezzi chiave della squadra B, partecipando a diverse convocazioni in questa stagione con la prima squadra in Serie A e la Coppa Italia .Capellini ha iniziato i primi allenamenti precampionato con la prima squadra bianconera, e presto si unirà agli esercizi con i suoi nuovi compagni di squadra agli ordini dell'allenatore rojillo, Lolo Escobar."