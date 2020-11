Il capitano della Juventus Under 23 Raffaele Alcibiade è costretto da quasi un mese a stare lontano dai campi a causa del Covid-19 e ieri sera ha voluto lanciare un messaggio, non solo alla squadra ma a tutta la platea di followers. Ha infatti pubblicato su Instagram una sua foto in bianco e nero, con la fascia ben visibile al braccio, con il messaggio a caratteri cubitali "Il mondo è a colori, ma la realtà è in bianco e nero". Tra gli hashtag utilizzati di seguito, un eloquente #manchi. La 'seconda squadra' della Juve aspetta il rientro in campo di Alcibiade.