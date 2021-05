I movimenti di mercato, in questo momento, interessano ogni squadra della Juventus. Per quel che riguarda l'Under 23, a salutare l'ambiente bianconero è stato Lucas Rosa, con un lungo messaggio su Instagram: "Tre anni fa è iniziata questa storia di un grande amore bianconero. Oggi finisco il mio ciclo alla Juventus , un club gigante, con una tradizione immensa e una storia vittoriosa. Società che valorizza il duro lavoro e che mi ha attratto dal primo momento. Ho fatto del mio meglio ogni giorno e il risultato sono stati anni di grande evoluzione, risultati e apprendimento. È stato un onore indossare questa maglia e il mio sentimento sarà eterno di ringraziamento! Grazie mille ai compagni di squadra, alla commissione tecnica, al mister e a tutto lo staff. Erano tutti parte del mio viaggio e quindi hanno segnato la mia vita. Sono anche grato per l'affetto dei fan. Di fronte alle sfide quotidiane, l'affetto del tifoso è stato spesso lì per ricordare che siamo atleti e anche responsabili della rappresentazione dei sogni, delle passioni e della gioia. Successo a tutti! Grazie! "